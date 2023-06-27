Çok ilginç bir seçim geride kaldı…

Halkın gereksiz gördüğü, katılımın yüzde 30 gibi tarihin en düşük seviyesinde tamamlandığı bir seçim…

Elbette bunun nedenleri vardır ama unutmayalım ki bu nedenler sonucu değiştirmez..

Artık CTP milletvekili sayısını 1 daha artırmış, Sami Özuslu da milletvekili olmuştur..

Hayırlı olsun…

Gelelim seçimin verdiği mesajlara..

Vatandaş bu seçimi gereksiz saydı, “ne değişecek” diyerek sandığa gitmedi, bu gayet net! Bu seçimi hükümet partilerinin kaybetmesi durumunda bir erken seçim olmayacağını gördü, kazanması durumunda da değişen bir şey olmayacağını düşündü, gereksiz gördü, pazarın tadını çıkardı..

Bunun yanında gündelik ekonomik sıkıntıların faturasını da kesti vatandaş..

“Bizim derdimiz seçim değil geçimdir, pahalılıktır, TL’nin eriyişidir” diyerek hükümete ceza kesti…

Bu yönde açılımlar talep eden yurttaş, Hükümet partilerine “seçimle değil ekonomiyle uğraşın” mesajını gönderdi..

Halk, ayrıca seçim için harcanan milyonlarca TL’ye kızdı ve bunu tepkiye çevirdi..

Süreç içerisinde çok duyduğumuz “Bir seçim için 30 milyon TL harcanacağına okul –hastane yapılsaydı” haklı serzenişi sandığı geri plana itti..

Siyasi bir boykottan çok, vatandaş ekonomik nedenlere bir tepki verdi…

Genel olarak katılımın tarihin en düşük noktasında kalmasının nedenleri kanaatimce bunlardır! Bir sonraki genel seçimde oranlar yine yüzde 55-60’lar seviyesine gelir diye düşünüyorum. Çünkü yurttaşın ülkedeki demokratik düzene karşı bir tepki verdiğine inanmıyorum..

Bu seçimin gereksizliği noktasında birleşen gerek sağ, gerek sol seçmen oy hakkını genel seçime saklamış görünüyor..

Gelelim partilerin durumuna…

UBP ve hükümet ortakları

Her ne kadar UBP seçim kaybetmiş olsa da oylarında büyük bir düşüş olmadığını görüyoruz. Aralık 2022’de yapılan milletvekilliği seçiminde yüzde 39.61 olan oy oranı bu seçimde yüzde 38’e geriledi. 1.6 puanlık bir kayıp söz konusu ki ekonomik olarak halkın kayıpları düşünüldüğü zaman bu normaldir diye düşünüyorum. Zaten Genel Başkan Ünal Üstel de ekonomik durumu ve bunun yarattığı yıpranmışlığı işaret etti konuşmasında. DP’de de küçük bir gerileme söz konusu. Yüzde 7.42’lik DP oyu bu kez 6.6 olarak şekillendi.

En büyük kayıp YDP’de oldu…

2022’de 6.44 olan oy oranı 4.66’ye düştü. YDP üst yönetimi bu konuyu ciddi şekilde ele alması gerekiyor, zira bu seçimde YDP barajın altında kalmış durumda!

Bu seçim sonuçları hükümet partilerine genel anlamda bir uyarı niteliğindedir. 2022’de 3 partinin toplam oyu yüzde 53.4 iken bu kez bu oran 49.2’ye düşmüştür…

Hükümet üyeleri kısa vadede ekonomik olarak halkı rahatlatacak formüller bulmak, orta vadede de bunu kalıcı bir huzura dönüştürmek zorunda..

Sandığın verdiği mesaj budur..

CTP nasıl yüzde 43’e geldi?

Gelelim seçimin kazananı CTP’ye…

2022 genel seçiminde yüzde 31.91olan CTP oyu bu seçimde yüzde 43.7’ye yükseldi. Bu elbette başarıdır ama iyi okunması gerekmektedir. Çünkü bu oy oranı CTP'ye ait değildir. Ekonomik nedenlerle tepki duyan halkın kazanma ihtimali yüksek olan adaya yönelmesinin yanı sıra halkın hiç istemediği bu seçimin yapılmasına neden olan Kudret Özersay’ın partisi HP’nin oylarının çok önemli bir bölümünün de CTP’ye kanalize olduğunu düşünüyorum. Zira HP’nin 2022’de aldığı 6.44’lük oy boştaydı..

Birçoğu sosyal demokrat kökenli bu oyların CTP’ye kaydığını öngörmenin yanlış olmadığını düşünüyorum. Ayrıca TDP adayı Tacan Reynar’ın YSK tarafından yarış dışı bırakılması da CTP ve adayı Sami Özuslu için önemli bir avantaj yarattı iddiasındayım. Reynar’ın yarış dışı kalması TDP’nin bir kısım tutucu oyu dışında kalan önemli bir bölümünün de CTP’ye gittiğini düşünüyorum. Sonuçları itibarıyla ilginç bir seçim geride kaldı, meslektaşım Sami Özuslu’yu kutlar, sonuçların ülkemize hayırlı olmasını dilerim.