Polis açıklamasına göre, 22 Mart 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında, R.B.(E-58) ile aralarında sorun olduğu gerekçesiyle H.Ö.(E-36), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu dolu kuru sıkı tabanca ile iki defa havaya ateş açtı. H.Ö., daha sonra park halinde bulunan R.B.’ye ait aracın ön camı ile sağ ön kelebek camına muhtemelen sert bir cisimle kasten vurarak hasara uğrattı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı H.Ö. tespit edilerek tutuklandı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.