Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında, Akdoğan ve Değirmenlik’te düzenlen kursların sertifika töreni yarın düzenlenecek.

Tören öncesinde Eylem Dolmacı başkanlığındaki bir kısım kursiyer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Kabulde kursiyer kadınlar adına konuşan Eylem Dolmacı, el sanatlarını mesleğe dönüştürme projesinin ülkemizde bir ilk olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü belirterek, yarın yapılacak sergi öncesinde minnet ve teşekkürlerini iletmek üzere geldiklerini söyledi. Projenin devamını beklediklerini ifade eden Dolmacı; koza işi, dokuma işi ve sele sepet bitki örücülüğü eğitimlerinin üç ayda tamamlandığını ve artık üretim aşamasına geçtiklerini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, projenin Akdoğan ve Değirmenlik bölgelerinde üç aydır uygulandığını ve yaklaşık elli kadının faydalandığını açıkladı. Katılımcıların hem sosyalleştiğini hem de meslek edindiğini belirten Ecevit, projenin 2025 yılında da devam edeceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise, göreve geldiklerinden beri kadınların çalışma hayatına dahil olmasına ve Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına önem verdiklerini vurguladı. Gardiyanoğlu, meslek eğitimi kurslarını tamamlayan kadınların sosyal güvenlik çatısı altına alınması konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kurslar sayesinde bunu başardıklarına inandıklarını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Türkmenköy ve Beyarmudu bölgelerinde de benzer kursların açılacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından kursiyerler Bakan Gardiyanoğlu’na çiçek takdim etti.