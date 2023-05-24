Meteoroloji Dairesi, Çevre Dairesi’nin ilk değerlendirmelere göre hava kalitesi ölçüm ağından alınan kükürt dioksit miktarları İskele:4.2 µg/m³ , Kalecik: 2.0 µg/m³, Alevkaya:0.7 µg/m³, Teknecik: 1.5 µg/m³ şeklindedir. Bölgemizde asit yağmuruna sebep olabilecek bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı.

Meteorolojik Değerlendirme

Meteoroloji Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün yaptığı ortak değerlendirme sonucunda İtalya’nın Sicilya Adası’nde bulunan ve 21 Mayıs 2023 tarihinde aktif hale gelen Etna Yanardağı’ndan yükselen kül bulutlarının, yanardağ bölgesinde Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden esen yer rüzgarının etkisi ile Cezayir ve Tunus’a doğru hareket edeceği tahmin edilmektedir.

Çevre Koruma Dairesi hava kalitesi ölçüm ağından alınan kükürt dioksit miktarları İskele:4.2 µg/m³ , Kalecik: 2.0 µg/m³, Alevkaya:0.7 µg/m³, Teknecik: 1.5 µg/m³ şeklindedir. Bölgemizde asit yağmuruna sebep olabilecek bir kirlilik tesbit edilmemiştir.

Müdürlüklerimiz konu ile ilgili 7/24 değerlendirme ve bilgilendirme yapmaya devam edecektir.

Meteoroloji ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlükleri