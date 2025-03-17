Daire’den yapılan açıklamada, “1975-2025 yıllarını kapsayan 50 yıllık periyotta Mart ayları içerisinde Geçitkale yöresinde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değeri 30,3 derece, Beyarmudu yöresinde 29,9 derece olup, 16 Mart 2025 itibarıyla bu yörelerimizde Mart ayı sıcaklık rekoru kırılmıştır” denildi.

Açıklamada, dün Geçitkale’de ölçülen 34,8 derecenin KKTC’de 50 yıllık periyotta Mart ayları içerisinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri olduğu bildirildi.

Dün ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

Geçitkale: 34,8

Beyarmudu: 31,7