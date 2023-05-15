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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin yoğun olmamakla birlikte bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Trafikte son bir haftada 1311 rapor

Trafikte son bir haftada 1311 rapor

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