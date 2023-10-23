 Orta Doğu’dan taşınan tozlu havanın bugün öğlenden itibaren çarşamba gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Sahte reçete soruşturmasında tutuklanan 3 kişi teminatla serbest! Sahte reçete soruşturmasında tutuklanan 3 kişi teminatla serbest!

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklama yaparak, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.