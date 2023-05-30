Bugün ve yarın yağmur bekleniyor Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Açıklamaya göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar Sipahi'de 34 kg, Kırıkkale ve Ercan'da 23 kg, Vadili'de 21 kg, Alevkaya'da 18 kg, Geçitkale'de 13 kg, Ziyamet'de 8 kg, Akdoğan'da 7 kg ve diğer yağış alan bölgelerde 0,4-5,0 kg yağış düştü.