Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını belirtti.

Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesine bildirdiğini kaydetti.

Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar suçundan tutuklanan 24 yaşındaki M.Ö mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

