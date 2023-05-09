Hamzaoğulları salonda hükümet kanadından kimsenin bulunmaması nedeniyle sessiz kalma eylemi yaptı.

Güncel konuşma için Meclis kürsüsüne gelen CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Sayın başkan değerli milletvekilleri diyeceğim ama solda hükümetten hiç kimse bulunmamaktadır halbuki konumum başlığı açık ve nettir. Dolayısıyla süremi, 15 dakika sessiz kalarak kullanacağım” dedi.

Bu sırada Meclis Başkanı koltuğunu Emrah Yeşilırmak’tan devralan Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun acil bir durum olması nedeniyle az önce salonu terk ettiğini belirtti. Öte yandan hükümeti temsilen mutlaka bir bakanın salonda olması gerektiğini anımsatan Özdenefe, Hamzaoğulları’nın eylemine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Hamzaoğulları’nın sessiz kalma eylemi sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, hükümeti temsilen tek bir nöbetçi bakanın salonda bırakılmasının da denetim görevi açısından sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Daha sonra Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Zorlu Töre, Çavuşoğlu’nun ayrılmadan önce muhalefete ayrılacağını bildirdiğini, Hamzaoğulları konuşma yapmayacağını söylediği için bakanın salondan ayrıldığını söyledi. Hamzaoğulları ise konuşmayacağını söylemediğini ifade etti.

15 dakikalık konuşma süresinde sessiz kalma eylemi yapan Hamzaoğulları, süresinin sonlarında hükümeti “atama” olarak tanımladı ve halkın sorunlarıyla ilgisiz olmakla suçladı. Hamzaoğulları halkın haziran ayında buna yanıt vereceğini belirtti.