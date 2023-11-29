Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 raddelerinde A.D ve S.K’nin yasa dışı, A.N'nin ise Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yaya bir şekilde yasal olarak, geçiş yaptığını ve 3 zanlının güneyde buluştuklarını söyledi.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs-Limasol’da tasarruflarında bulunan plakası meçhul Pic-up türü araç ile, Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkan içerisinde bulunan toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini söyledi.

Jakou Lambrou’nun kuzeye gelerek, şikayetçi olması ile soruşturma başlatıldığını, olay yerine ait güvenlik kameralarını da yanında getirdiğini ve yapılan inceleme sonucu 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

Polis, mesele kapsamında tutuklana 2 kişinin yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısının tespit edilmediğini ve serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, A.D ve S.K'nin benzer suçlardan sabıkaları olduğunu, A.N'nin ise sabıkasız olduğunu belirtti. Polis, zanlılardan A.N'nin teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.N'nin 35 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verirken, A.D, S.K'yi 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.



