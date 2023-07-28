Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.07.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, G.Y.(E-37)’nin kullanımında bulunan ST 370 plakalı motosiklet kontrol maksatlı durdurulmuştur.

Yapılan kontrol ve ileri soruşturma kapsamında, konu motosikletin 26-27.01.2022 tarihleri arasında, Alsancak’taki bir ikametgahın garajı önünden çalınan bir motosiklet olduğu, üzerindeki şase numarasının silindiği ve plakasının ise başka bir motosikletin plakası ile değiştirildiği tespit edilmesi üzerine, söz konusu motosiklet emare olarak alınarak trafikten men edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

