Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde, Muhammed Mustafa KETKANLI (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meryem DUMAN (K-49)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Meryem DUMAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. Yine kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa KETKANLI ise, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.