Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir."

Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlere ilişkin, Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini bildirdi.

Daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bu tür yardım sözleri verildiğini aktaran kaynaklar, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

-Mehteran Konseri

Öte yandan TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, toplantıda, Mehteran Birlik Komutanlığınca KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 13-16 Kasım'da KKTC'de konserler verileceğini de duyurdu.