Bakanlar Kurulu kararıyla, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası kapsamında her ay muhtarlıklara yapılan aylık asgari ücretin %75'i oranında mali katkı, ekonomik koşullar göz önünde tutularak, %95 oranına yükseltildi.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda yapılan bu değişiklikle muhtarların su, elektrik ve telefondan doğan giderlerine destek olunması amaçlandı.

“MUHTARLARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ DE YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Başbakan Ünal Üstel, yaptığı açıklamada, muhtarların halkın direk olarak temas sağladığı demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini vurgulayan Başbakan, muhtarlara verdikleri sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Üstel, günümüz ekonomik koşulları ve muhtarların verdikleri hizmeti dikkate alarak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar aylık mali destek verileceğini ifade etti.