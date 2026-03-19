Türkiye Cumhuriyeti, muhtemel askeri harekat nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı kapsayan N0101/26 (harici)- K0084/26 (dahili) numaralı NOTAM (Notice to Airmen – Havacılara Bildiri) yayımlandı. 18 Mart 2026 saat 23:00’ten 12 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar geçerli olacak NOTAM’ın, olası askeri harekatın gerçekleştiği saatlerde aktif hale geleceği bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu ve bölgemizin hassas bir dönemden geçtiğini, söz konusu NOTAM’ın güvenlik tedbirleri çerçevesinde yayımlandığını belirterek “NOTAM’ın aktif hale gelmesi durumunda Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ve yolculardan anlayışlı olmalarını bekliyoruz” dedi.