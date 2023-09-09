Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Geçitköy Barajı’ndan kuzey sahili yönündeki belediyelere su taşıyan hat üzerindeki arıza sebebi ile 6 Eylül tarihinden beri kente Türkiye’den temin edilen suyun verilmediğini belirtti.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, Girne’de olduğu gibi Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi’nin yetki alanında bulunduğu bölgelerin de bu sorundan ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Kendilerine verilen son bilginin arızanın giderildiği ve boşalan hattın ise yavaş yavaş doldurulmaya başlandığı yönünde olduğunu dile getiren Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bir aksilik veya sorun yaşanmadığı takdirde su gün içinde bizim depolarımıza düşmeye başlayacak ve akşam üzerinden itibaren suyun kesik olduğu bölgelere su verebileceğiz.

Akşam üzeri son durumu tekrardan sizlerle paylaşacağız…”