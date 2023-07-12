Lapta’da meydana gelen cinsel saldırı suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.G. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Birkan Gertik, 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lapta’da, Geleneksel Lapta Panayırında, açmış olduğu stantta satış yapan zanlı A.G’nin, müşteri olarak gelen E.K. isimli kadına kemer denettiği esnada, cinsel saldırıda bulunduğu yönde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Gertik, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı iddiaları kabul etmediğini kadına karşı böyle bir şey yapmadığını, sadece kemeri denemesi için beline doladığı sırada kemerin kadına temas ettiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.