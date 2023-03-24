Adadaki iki tarafın duruşlarının “oldukça farklı” olduğunu ve “bu farklılıkların bazılarını kapatmak için çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin” bilincinde olduğunu belirten İngiliz Yüksek Komiseri, “Yaratıcılık ve iyi niyetle, her iki taraf için de uygun olacak bir şekilde müzakere masasına geri dönülebilmesinin bir yolunu bulabiliriz” ifadelerini kullandı.

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, bugün Cumhurbaşkanı Tatar ile bir saat süren görüşmesi sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir dizi konuyu görüşme imkânı bulmaktan dolayı duyduğu “memnuniyetini” dile getirerek, bugünkü görüşmede, bilhassa, Kıbrıs Rum tarafındaki seçimlerde yeni Kıbrıs Rum liderinin seçilmesiyle birlikte, Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlama olasılıklarını ele alma imkânı bulduklarını söyledi.

Siddiq, “İki tarafın duruşlarının oldukça farklı olduğunu ve bu farklılıkların bazılarını kapatmak için çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini biliyorum. Ancak bugünkü görüşmelerden bunu yapabilmek için olasılıklar olabileceği konusunda cesaretlendim” diyerek, “Yaratıcılık ve iyi niyetle, her iki taraf için de uygun olacak bir şekilde müzakere masasına geri dönülebilmesinin bir yolunu bulabiliriz” ifadelerini kullandı.