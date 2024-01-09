Polisin operasyonla ilgili açıklaması şöyle:

08.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kara Torba Operasyonu) kapsamında, M.T.(E-32)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Aracından uyuşturucu çıktı

Öte yandan Girne’de, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsünün aracından uyuşturucu madde çıktı.

Polisin açıklaması şöyle:

09.01.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Z.J.M.A.(E-24)’nın şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki aracında yapılan aramada, yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçtaki yolcu S.Z.T.K.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.