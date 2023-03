Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Uğurlu, olguları aktardı. Polis, 18.03.2023 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Hamitköy’de sakin Jesugbotem Ayomide Oladapo’nun (E-24) ülkesi olan Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ile Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan işletmeciliğini Lefkoşa’da Break Point isimli Kafeteryanın her biri 200x100 cm ebatlarından oluşan elektronik açılır kapının tek bölümünü ayağı ile kasten ve kanunsuz olarak defalarca vurup yerinden kapı üzerinde bulunan kapı pervazı ile birlikte sökülmesini sağlayıp kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra okulun güney kısmında bulunan üniversiteye ait laboratuvarların olduğu binaya koşarak ST Binası olarak bilinen her biri 200x100 cm ebatlarından oluşan elektronik açılır kapanır kapının her iki bölümünü kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.