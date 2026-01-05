Bunlar da ilginizi çekebilir

Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği Başkanı Emiş Türkmen Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği Başkanı Emiş Türkmen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

