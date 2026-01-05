Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği Başkanı Emiş Türkmen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Nilden Bektaş Erhürman, birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Güzellik Uzmanları Tırnak Teknisyenleri Birliği Başkanı Emiş Türkmen Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.