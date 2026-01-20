Tesisi gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Nilden Bektaş Erhürman, tesisle ilgili hazırlanan sunumu izledi.

Nilden Bektaş Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Haspolat Arıtma Tesisi’nin örnek bir tesis olduğunu belirterek, tesisin işletilmesinin zor ve maliyetli olduğunu ayrıca büyük emek istediğini söyledi.

Tesisin, ortak çalışma konusunda örnek olduğuna işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, iki toplumun ortak olan çevre sorununa ortak akılla çözüm üretildiğine vurgu yaptı.

Tesissin verimli çalışmasının ve devamlılığının şart olduğunu aktaran Nilden Bektaş Erhürman, çıkış suyunun kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Adada su sorunu yaşandığını ve gelecekte de sorunun daha da artacağını belirten Nilden Bektaş Erhürman, bu nedenle atık suyun tarımda kullanılmasının önem kazandığını kaydetti.

Tesisle ilgili yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu anlatan Nilden Bektaş Erhürman, arıtmadan çıkan suyun, tarımda kullanılması için proje geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgede soya fasülyesi projesinin başladığını ancak devam ettirilemediğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, tarım politikasının mutlaka geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Nilden Bektaş Erhürman, gösterdikleri ilgiden ve tesisteki emeklerinden dolayı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri ve çalışanlara teşekkür etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, 40-50 dönüm üzerinde, deneme amaçlı ülkede üretimi olmayan soya fasülyesi ekildiğini belirterek, hayvancılıkta önemli bir girdi maliyeti olan soya fasülyesinin, ülkede üretilebileceğini ispatladıklarını söyledi.

Bölgede kullanılmayan arazilerin bulunduğunu ve devlet tarafından arazilerin girilmez bölge ilan edildiğini dile getiren Mehmet Harmancı, tarım bakanlığının yapacağı çalışmalarla ve kooperatifleşmeyle, kullanılmayan arazilerin değerlendirilip ekilmesiyle, ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapılacağını ifade etti.

Soya fasülyesi projesinin, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından raporlaştırıldığını ve tarihteki yerini aldığını anlatan Mehmet Harmancı, Tarım Bakanlığı’nın da bu projeye destek vermesini umduğunu kaydetti.

Atık suyun değerlendirilmesi konusunda projelendirmenin tamamlandığını ve Avrupa Birliği’nin bu yıl sunacağı programında önceliklendirildiğini dile getiren Harmancı, 2 milyon Euro değerinde bir istasyon kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

Tesise giren 30 bin metreküp suyun aynı oranda çıkmadığını ve 2 bin metreküpün kullanılabildiğini ifade eden Harmancı, Güney Kıbrıs’a verilecek suyun oranının belirlendikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarım alanında kullanılabileceğini vurguladı.

Suyun alıcılarının hazır olduğunu beliren Harmancı, elde edilecek gelirin tesisin sürdürülmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu.