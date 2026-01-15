Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, KÖDER Başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Nilden Bektaş Erhürman, birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ekingen de, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmenin sonunda Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdimi yapıldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da yer aldı.