Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da yer aldı.

Ekingen de, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmenin sonunda Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, KÖDER Başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

