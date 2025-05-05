KKTC İstatistik Kurumu, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre, Nisan ayında bir önceki aya göre %4.06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13.08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %40.96 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %9.51 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda yaşanırken, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %5.70, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %4.40, Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.86, Sağlık ana grubunda %3.54, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.20, Ulaştırma ana grubunda %3.16, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.60, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.47, Haberleşme ana grubunda %2.29, Eğitim ana grubunda %1.94 ve Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.26 artış gözlemlendi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 455 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 71 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %60.25 ile Kavun, %60.00 ile Milli Piyango Bileti ve %50.00 ile KKTC Devlet Piyango Bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %67.26 ile Salatalık, %43.88 ile Semizotu ve %40.21 ile Çilek oldu.