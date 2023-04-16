Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

17 Nisan 2023 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00'dan yaklaşık 14:00'a kadar; Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.