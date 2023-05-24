KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ilkokullarda grevde… KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ilkokullarda grevde…

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ bölgesine elektrik verilemeyecek.