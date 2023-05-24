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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ bölgesine elektrik verilemeyecek.

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