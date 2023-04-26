Bunlar da ilginizi çekebilir

26 Nisan Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle sabah saat 06:05’den itibaren Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

Açıklama şu şekilde:

Kıb-Tek sosyal medya hesabından Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü bölgelerine elektrik verilemediğini açıkladı...

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.