Kıb-Tek sosyal medya hesabından Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü bölgelerine elektrik verilemediğini açıkladı...
Açıklama şu şekilde:
ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)
26 Nisan Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle sabah saat 06:05’den itibaren Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.