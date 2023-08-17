Geçici maddeler şöyle:

“2022-2023 Öğretim Yılı'na mahsus olmak üzere, genel lise, kolejler ve meslek liselerinin ara ve son sınıflarında okuyan ve mezun olma veya bir üst sınıfa geçme kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verilir. 2022-2023 Öğretim Yılı'na mahsus olmak üzere, ortaokulların son sınıflarında okuyan ve mezun olma kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verilir.”