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Öğretmen sendikaları, söz konusu yasa önerisi Genel Kurul’un gündemine geldiğinde ülkedeki tüm kamu okullarında grev yapacaklarını ve Meclis önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştireceklerini daha önceki açıklamalarında belirtmişlerdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) eylem ve grev yaparak tepki gösterdiği Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’in 29 Mayıs’taki oturumunda görüşülecek.

Cumhuriyet Meclis i İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geliyor...

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