Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde narenciye hasadı yapılan işletmeleri yerinde ziyaret etti. Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bakan Oğuz, Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd. Narenciye Paketleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Oğuz, tüccarlara ait diğer narenciye işletmelerini de ziyaret etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, mandora (king) hasadının başlayıp, bitmesine sayılı günler kala bölgedeki fabrikaları, işletmeleri yerinde ziyaret ederek, imalatçıların sorunları, sektörün içerisinde bulunduğu durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretin Türkiye’deki deprem felaketinden dolayı ertelendiğini anlatan Bakan Oğuz, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi. Her zor koşulda olduğu gibi KKTC’nin kenetlenerek, bu süreci de atlatacağını ifade eden Bakan Oğuz, “Meleklerimizin hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bu hükümetin de KKTC vatandaşının da görevi” diye konuştu. Bakan Oğuz, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisini dile getirdi.

“NARENCİYEDE REKOLTE AZLIĞI OLDU”

Mandora sezonunun ocak ayında başlayıp, Mart ortasına doğru sonlanacağını belirten Dursun Oğuz, bu yıl sektörün içerisinde narenciyede rekolte azlığı olduğunu, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde böyle bir durum oluştuğunu ifade etti. Bu nedenle üreticiye gelir getirme açısından herkesi memnun eden fiyatlar ortaya çıktığını dile getiren Oğuz, bu fiyatlandırma oluşurken, Cypfruvex’in neden piyasaya müdahale etmediği, neden fiyat açıklamadığı yönünde eleştiriler aldıklarını söyledi.

İhraç kalemlerinin içerisinde narenciyenin büyük bir kısımdan oluştuğunu ifade eden Bakan Oğuz, aylar öncesinden hatta geçen yıl hasat bittikten sonra yeni sezonla ilgili üreticilerle anlaşma yapılan bahçeler olduğunu anlatarak, bu nedenle serbest piyasaya koşullarına göre bir fiyat oluştuğunu kaydetti.

Cypfruvex’in fiyatı zamanında açıklamamasının, üreticiyi koruma, piyasaya müdahale etmeme ve fiyatların taban fiyatı oluşması anlamında olduğunu ifade eden Oğuz, bu izlenen politikanın ne kadar doğru olduğunun bugün daha net görüldüğünü söyledi.

“MANDORA ÜRÜNÜNÜN 50 BİN TONU BULMASINI BEKLİYORUZ”

Mandora ürününün 50 bin tonu bulmasını beklediklerini ifade eden Oğuz, bu ayın ortasından itibaren de valensiya ile ilgili üreticilerin fiyat beklentisi olduğunu, Cypfruvex’in bu konuda uzun süreden beridir çalışma yaptığını ve gelecek hafta içerisinde bu fiyatın duyurulacağını kaydetti.

En büyük hedeflerinin üreticilerin bu süreç içerisinde ayakta kalması ve ileriye dönük planlarını yapması olduğunu ifade eden Oğuz, narenciye ile ilgili eleştirilere rakamsal anlamda bakıldığı zaman bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hükümetin en zor şartlarda, Covid döneminde narenciyenin dalında kalmaması, üretimin devam etmesi için çalışmalar yaptığını hatırlatan Bakan Oğuz, bu yılın yeni ürünü greyfurt ve limonda Cypfruvex’le ortak kararlar aldıklarını ve bu kararların hep üreticilerin lehine olduğunu söyledi. Buradaki amaçlarının sektörde çeşitliliğin devamı ve bunu motive etmek olduğunu belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Cypfruvex’in yeni yönetim kurulu göreve başladıktan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

“VALENSİYA HASADINDAN 50 BİN TONLUK REKOLTE BEKLİYORUZ”

Valensiya hasadından 50 bin tonluk rekolte beklediklerini ifade eden Bakan Oğuz, Cypfruvex’in, kendi menfaatine veya ticari payına göre değil üreticinin lehine bir fiyat açıklayacağını kaydetti. Cypfruvex’in, denge unsuru olma misyonu olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, Cypfruvex’in oluşan fiyatlara müdahale etmeyerek, piyasanın kendi içerisinde doyuma ulaşmasını beklediğini ve şu anda piyasada alabileceği miktarda mandora ürününü aldığını anlattı. Oğuz, valensiyayla ilgili de fiyat açıklandıktan sonra Cypfruvex’in üzerine düşen mükellefiyeti yapacağını belirtti.

“BİZİM İÇİM SEKTÖR BİR BÜTÜN”

Tüccarların da, ülkede ihracat yapan her işletmenin de yanında olduklarını dile getiren Oğuz, “Nihai olarak bizim içim sektör bir bütün” diyerek, ayrım yapmadıklarını vurguladı. Görevlerinin bayrağı daha yukarıya çıkarmak olduğunun altını çizen Bakan Oğuz, üretimin devamlılığının birinci öncelikleri olduğunu kaydetti.

“Sektör rahat olsun” diye konuşan Bakan Oğuz, sektörü yakından takip ettiklerini, sorunlara gününde müdahale etmeye çalıştıklarını, diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti. “Bizim için önemli olan KKTC, üretim devamlılığı” vurgusu yapan Oğuz, ülkenin ihracatında önemli bir yeri olan narenciyeye sahip çıkacaklarını kaydetti.

Bu sene ürün anlamında rekolte düşük olsa da ücretlendirme anlamında bereketli, verimli bir yıl olmasını temenni eden Oğuz, gelecek sezonlarda üretimin artarak, devam etmesini diledi.