Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Tarım Bakanı Oğuz, kuraklık uyarısı yaparak, “Yağmurlar beklentimizi karşılamadı. Şu an bir kuraklık söz konusu… Rakamsal anlamda beklemek lazım. Çalışmalar sürüyor…” dedi.

Kuraklığın su ve gıda kaynaklarını zorladığını belirten Oğuz, “Sadece insanımızı değil, tüm canlıları ilgilendiren bir konu. Hayvan üreticileri için yemlik arpa konusunda, bu yıl beklediğimiz rakamlar olmayacak, rekolte düşük. İthal edeceğiz gibi görünüyor. Planlamasını yaptık. 2024 planlamasına da başlıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal sulamada Mesarya için kamulaştırma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Oğuz, yeni gölet ve benzeri çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

Oğuz, “Su tasarrufu anlamında daha ciddi önlemler almak zorundayız. Bu konuda teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su tasarrufu konusunda mühendisler ve ilgili uzmanlarla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Oğuz, çiftçilerin ürün kaybı nedeniyle Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 65 TL dönüm başı ödemesi için Maliye Bakanlığı’ndan gerekli ödemeyi aldıklarını, kısa sürede ödeneceğini açıkladı.

Küçükbaş hayvan desteğinin ise Mart ayı içerisinde büyük bir olasılıkla ödeneceğini aktaran Oğuz, üretimde girdi maliyetlerini düşürmek gerektiğini, bundan sonraki süreçte yine üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: BRT