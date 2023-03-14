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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başbakan Üstel, Oktay ile görüşüyor Başbakan Üstel, Oktay ile görüşüyor

-Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. 
-E-KKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15'i tamamlandı. 
-Askari Hastane projesi tamamlandı, bu yıl inşaatı tamamlanmış olacak. 
-Taksim Sahası tamamlandı. Diğer beş bölgede de 5 tesis için anlaşama imzaladık, çalışmalara başladık. 
-Kıbrıs Türkü'nün her kesimine ulaşacak projelerimiz devam ediyor ve edecek. 
-2023 Mali İktisadi ve İşbirliği anlaşmamız alt yapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacak. 
-Türkiye olarak KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz.
Kıbrıs meselesi...
-KKTC adanın eşit ortağıdır. İki tarafın egemen eşitliğine dayanan vizyona desteği tamdır. 
-Hemen şimdi diyerek tüm herkesi KKTC'nin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz.
-Maraş'ta yapılan çalışmaları destekliyoruz ve destekleyeceğiz. 
-KKTC'nin mücadelesinde yanındayız. 
- Üstel ve ekibi yarın deprem bölgelerine gidecekler. Kendilerine destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. 
-Deprem bölgelerinden KKTC'ye giden vatandaşlara tüm destekler sağlanmaktadır. Desteklerimiz artarak da devam edecek.