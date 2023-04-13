Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Kaan Kutlay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Siyasetin Ekonomisi’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Kutlay’ın ‘Yeni sınır kapısı açılması gibi bir gündem var mı?” sorusuna “Var, gündemimizdedir” yanıtını verdi.

Şu an isim veremeyeceğini ve yer söyleyemeyeceğini dile getiren Olgun, “Hâlâ konuşulmakta olan bir meseledir. Uzun bir süredir Kıbrıs Türk tarafının konuya ilişkin Kıbrıs Rum tarafına yapmış olduğu teklifler var, onların yapmış olduğu karşı teklifler var. Bunları şu anda açıklayamam” ifadelerini kullandı.

Olgun, görüşmelerin devam ettiği sınır kapısının araçlı geçitlere yönelik olacağını belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası