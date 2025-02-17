Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’da Çöplük Bölgesinin 500 metre kuzey batısında, 14 yaban eşeğinin ölü olarak bulunduğunun dün saat 16.00 sıralarında polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Eşeklerin ölüm nedenlerinin tespiti ile ilgili ise polis ve Veteriner Dairesi yetkilileri tarafından koordineli çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Taşkent Doğa Parkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşeklerin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu. Hayvanların şiddet eylemi sonucunda katledildiğinin ifade edildiği açıklamada, hamile bir eşeğin de doğum yapmaya çalıştığı sırada bebeği ile birlikte öldürüldüğü kaydedildi.