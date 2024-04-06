Ölümlü kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.04.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan SV 822 plakalı salon araç sürücüsü Mehmet Sait BAYCENGİZ (E-24), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur YURTSEVEN (K-21) ise yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAZA NASIL OLDU? (Haber için linke tıklayınız)