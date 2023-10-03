Varol raporu dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye sunmuştu.

2022 yılında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuru yapan kişi sayısının 26 olarak belirtildi.

Ombudsmanın, idare ve halk arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiği belirtilen raporda, dairenin idare ile ilgili şikayetlerin bağımsız bir şekilde soruşturulmasını, hukuka aykırı bir işlem veya uygulama olması halinde işlemin düzeltilmesini, ortadan kaldırılmasını veya geri alınmasını sağlayarak başvuru sahiplerine bir çözüm yolu bulduğu ifade edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) raporunda, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin kadro sayısının yetersiz olduğu, hukukçu kadrosunun bulunmadığı, 38/1996 sayılı ombudsman yasasında en erken zamanda yasal değişikliğe gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, Ombudsman İlkan Varol’un göreve başladığı 28 Mart 2022 tarihinde Denetçilerin elinde 3 toplam 58 müracaat bulunduğu kaydedildi.

“26 başvuru... En çok başvuru Lefkoşa’dan yapıldı”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne 2022 yılında yapılan 26 başvurunun bölgelere göre dağılımı değerlendirildiğinde en fazla başvurunun 13 başvuru ile Lefkoşa bölgesinden yapıldığı belirtildi.

Girne bölgesinden 6, Gazimağusa bölgesinden 1, Güzelyurt bölgesinden 2, İskele bölgesinden 1 başvuru yapılırken, Lefke bölgesinden başvuru olmadı ve yurt dışından da 1 başvuru geldi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine Mart – Aralık 2022 tarihleri arasında başvuran veya randevu talep eden 76 kişiyle yüz yüze ve 143 telefon görüşmesi yapıldığı yer alan raporda, bu görüşmelerin idarenin yaptığı eylemlerle ilgili şikayetler ve bilgi edinme gibi konuları kapsadığı 11 kişinin bilgilendirildiği ilgili mercilerle görüşülüp, şikayetçi olan kişilerle ilgili mercilerin teması kurularak sorunların giderildiği ifade edildi.

Raporda, “Bu konularda dairemizin bireylere sağladığı hizmet oldukça önemlidir. Dairenin kamuoyundaki tanınırlığının artması, verdiği kararların tarafsız ve yapıcı olması dairemizin güvenirliliğini de artırmıştır.” ifadelerine yer verildi.

“782 belge işlem gördü”

Raporda, 2022 yılında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nden kamu, kurum ve kuruluşlarına giden belge sayısının toplamı 338, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen belge sayısının toplamı 444 olduğu ve toplamda 782 belgenin işlem gördüğü belirtildi.

7 rapor

2022 yılında Ombudsman tarafından başlatılan soruşturmaların sonucu, 7 başvurunun raporunun yayınlandığı, 3 başvuruda idarenin yaptığı hatalı işlem veya eylemini düzelterek başvuru konusu şikayetin ortadan kalkmasını sağladığı ve/veya söz konusu şikâyetin ortadan kalkması neticesinde başvurunun geri çekildiği belirtildi.

Dava nedeniyle sonlandırılan başvuru sayısının 2 olduğu kaydedilen raporda, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında yetkili makama iletilen başvuru bulunmadığı, Ombudsman'a şikayete gelen vatandaşlardan ilgili bakanlık/daire/polis veya mahkemeye yönlendirilen kişi sayısının 11 olduğu ifade belirtildi.

Raporda, Ombudsmanın uluslararası temaslarına, katıldığı toplantı ve konferanslara da yer verildi.

“Çok dar kadroyla hizmet veriliyor”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin bireyler tarafından yapılan yüksek sayıda başvurulara çok dar sayıda bir kadro ile hizmet vermeye çalıştığı yer alan raporda, kadro sayısının yetersiz olduğu belirtildi.

Soruşturmaların baş denetçi ve denetçiler tarafından yapıldığı, 4 denetçi kadrosunun boş olduğu ifade edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin her soruşturmada işlemin veya eylemin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu değerlendirdiği belirtilen raporda, daire kadrosunda hukukçu kadrosunun bulunmadığı, bu kadronun ihdas edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yasada teşkilat şemasında bu kadroların bulunmadığı yasanın tadil edilmesi gerektiği belirtilen raporda, sorunların aşılması adına 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasında en erken zamanda yasal değişikliğe gidilmesi gerektiği vurgulandı.