Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, bireylerin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacı ile hazırladığı raporu kamuoyunun bilgisine sundu.

Varol, Temmuz– Aralık 2025 dönemini kapsayan 40. Dönem Raporu’nda, daire tarafından başlatılan soruşturmaların 10 tanesinin tamamlanarak, rapor yayınlandığını, 4 başvurunun geri çekildiğini, 27 vatandaşa hukuki yardımcı olunduğunu, 2 başvurunun ilgili makama iletildiğini kaydetti.

Göreve başladığı 28 Mart 2022 tarihinde denetçilerin elinde olan müracaatların toplam sayısının 65 olduğunu ifade eden Varol, tamamlanmamış olan soruşturmalarda şikayetçilerle tekrardan iletişime geçildiğini, güncelleme yapıldığını ve bu doğrultuda idari yazışmalar yapıldığını belirtti.

Varol, Yüksek Yönetim Denetçisinin, bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin dairece öngörülen formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı başvuru üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebileceğine işaret etti.

Temmuz – Aralık 2025 tarihleri arasında Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi’ne başvuru yapan kişi sayısının 17 olduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

“Gerçek, tüzel ve yabancı kişiler kendilerini ilgilendiren İdare ile ilgili konularda başvuru yapabilmektedirler. 38/1996 sayılı Yasamızda Dairemize başvurmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaş olma şartı bulunmamaktadır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), İdare ve halk arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle Dairemiz İdare ile ilgili şikayetlerin bağımsız bir şekilde soruşturulmasını, hukuka aykırı bir işlem veya uygulama olması halinde İdarenin söz konusu işlemin düzeltilmesini, ortadan kaldırılmasını veya geri alınmasını sağlayarak başvuru sahiplerine bir çözüm yolu bulmaktadır.”

Varol, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne Temmuz – Aralık 2025’te yapılan 17 başvurunun bölgelere göre dağılımı değerlendirildiğinde en fazla başvuru 8 ile Lefkoşa bölgesinden yapılırken, 4 Gazimağusa bölgesi, 3 Girne bölgesi, 1’er başvuru İskele bölgesi ve yurtdışından yapıldığını kaydetti.

Temmuz - Aralık 2025 döneminde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine randevu talep eden 50 kişi ile ve randevu talep etmeden gelen 1 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildiğini belirten Varol, bunun yanında 54 telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, yazılı şikayetleri kabul edilemeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek ve/veya idare ile temas sağlanarak yardımcı olunan vatandaş sayısının 26 olduğunu ifade eden Varol, şöyle devam etti:

“38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen 2 başvuru ile toplam 28 kişiye yardımcı olunmuştur.

Bu konularda Dairemizin bireylere sağladığı hizmet oldukça önemlidir. Daire’nin kamuoyundaki tanınırlığının artması, verdiği kararların tarafsız ve yapıcı olması Dairemizin güvenirliliğini de artırmıştır.

38/1996 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası e-mail yoluyla başvurmayı öngörmemekle beraber 10 kişi tarafından e-mail ve 2 kişi tarafından posta yoluyla yapılan başvurulara yasamızın öngördüğü şekilde yapılmasının uygun olacağı konusunda yazılı cevap verilmiştir.

Temmuz - Aralık 2025 tarihleri arasında daireye yapılan başvuruların, bakanlıklar ve yerel yönetimlere yönelik toplam 24 olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

“Belediyeler, bölgelerindeki birçok hizmeti sağlamakla beraber sınırları içerisindeki yerleşim yerlerini düzenlemek, yapılandırmak ve geliştirmek gibi ciddi sorumlulukları veya yükümlülükleri vardır.

Belediyeler bu görevleri yürütürken kamu yararını gözetmek durumundadırlar. Sağlıklı bir kentleşme politikası oluşturulmadığı takdirde kalıcı çözümlerin üretilemeyeceği aşikardır.

Bu bağlamda Belediyeler sorunların çözümü için yetkilerini gerektirdiği şekilde kullanmadıkları, bireysel çıkarları toplum çıkarlarının gerisine koymadıkları ve gereken sorumluluğu almadıkları sürece alt yapıda, trafikte, su, kanalizasyon gibi elzem konularda sıkıntılar devam edecektir.

Dere yataklarındaki yanlış, plansız yapılaşmaların ve müdahalelerin yarattığı tehlikeler sadece maddi hasara değil can kaybına da neden olabilmektedir. Bu kapsamda Yerel Yönetimler, Kaymakamlıklar ve Şehir Planlama Dairesi iş birliği anlayışı içerisinde birbirleri ile istişare ederek koordineli bir şekilde çalışmaları gerekir.”

İlkan Varol, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin bireyler tarafından yapılan çok sayıda başvurulara çok dar sayıda bir kadro ile hizmet vermeye çalıştığına da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Şu anda dairede mevcut kadro sayısı yetersizdir. Soruşturmalar Baş Denetçi ve Denetçiler tarafından yapılmakta ancak 6 Denetçi kadrosu boş durumdadır.

Yüksek Yönetim Denetçisi'nin (Ombudsman) görevi Kuzey Kıbrıs’ta yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ makam, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ifa etmiş oldukları hizmetlerin Anayasa, yürürlükteki mevzuata ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini denetlemek ve soruşturmaktır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi her soruşturmada işlemin veya eylemin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu değerlendirmektedir. Ancak Dairemiz kadrosunda hukukçu kadrosu mevcut değildir. Bu nedenle hukukçu kadrosunun ihdas edilmesi gereği vardır. Ancak yasamızın teşkilat şemasında bahse konu kadrolar maalesef mevcut değildir. Bu çerçevede mezkûr değişiklikleri yasaya uyarlamak ve/veya yasanın tadil edilmesi gerekmektedir. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin temel politikaları ve öncelikleri çerçevesinde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın günün koşullarına veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olması gerekmektedir. Kadrolarımızla ilgili olarak bugün yaşamakta olduğumuz sorunların aşılması için 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasında en erken zamanda hazırlamış olduğumuz yasal değişikliğe gidilmesi kaçınılmazdır"