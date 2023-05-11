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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi bahçesinde etkinlik düzenledi.

“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” yazılı tişörtler giyilen etkinlikte, Vakıflar İdaresi tarafından dernek üyelerine hediye de takdim edildi.

Vakıflar İdaresi bahçesindeki etkinliğin ardından Bedesten’de Evkaf’ın katkılarıyla düzenlenen ‘Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkler’ adlı sergi ziyaret edildi.

SUAY: “ENGELLİLER HAFTASI’NI KUTLAMIYORUZ”

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay etkinlikte yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası’nı kesinlikle kutlamadıklarını belirterek, bu haftanın, engelli bireylerin azmini, başarısını, mücadelesini, yapabildiklerini anlatmak ve görünürlüğün artırmak için bir fırsat haftası olduğunu vurguladı.

Evkaf’ın derneğe katkıları nedeniyle Engelliler Haftası’nda Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etmek istediklerini dile getiren Suay, Vakıflar İdaresi’nin, dünden bugüne aktarılan iyilik anlayışının en temel örneği olduğunu söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin, istihdamdan, eğitime, sağlıktan her alana kadar yürüttüğü çalışmalarla genelde ülke, özelde engelliler camiası için çok büyük bir değer niteliğinde olduğunu ifade eden Ömer Suay, engelli bireylerin de toplumda var olduğunu kaydetti.

Etkinliğin ardından Bedesten’deki serginin ziyaret edilip, çevrede yürüyüş yapıldıktan sonra dernekte piknik yapacaklarını anlatan Suay, yürüyüş ve ziyaret sırasında bir engelli birey, bir refakatçi şeklinde günün anlam ve önemini tam anlamıyla ortaya koyacaklarını söyledi.

Suay, “Çünkü biz diyoruz ki engelli bireyler toplumun her noktasında, her alanda var, olmalıdır. Biz buradayız, biz sesimizin daha yüksek çıkması için, problemlerin daha etkin bir şekilde giderilmesi kendimizi göstermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Ömer Suay, Evkaf’a çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

BENTER: “FARKINDALIĞIMIZI ARTIRMAMIZ LAZIM”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, dernek üyelerine, “hoş geldiniz” diyerek, konuşmasına başladı.

Ömer Suay ile yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Benter, bazı konularda destek verilince, örneğin Ömer Suay ve Engelliler Dayanışma Derneği’nin Vakıflar İdaresi’nden çok daha fazla işler başardığının altını çizdi.

Engelliler Dayanışma Derneği’nin, sivil toplum kuruluşları, dernekler, arkasında devlet olan kurumlardan bile çok daha fazla başarılı işler ortaya çıkardığına dikkat çeken Benter, Ömer Suay gibi birçok genç olduğunu kaydetti.

“Farkındalığımızı artırmamız lazım” diyen Benter, “Ömer’in dediği gibi biz her yerde varız. Fırsat verilirse yapılamayacak iş yoktur, çözülemeyecek problem yoktur” şeklinde konuştu.

Özellikle okullarda ve diğer kurumlarda engelli vatandaşlara destek veren, onların önünü açan projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Benter, bu şekilde gençlerin büyük başarılara ulaşabileceğini, dünyada da ülkede de bunun örnekleri olduğunu dile getirdi. Benter, “Bizim görevimiz bunların sayısını artırmaktır” dedi.