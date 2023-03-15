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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Yerel yönetim reformu hakkında konuşan Orçan, “Bundan sonra yerel yönetimler yüzde 80 oranında taleplerimizi karşılayan bir pozisyonda. Daha çağdaş bir yasa oldu. Yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu hem geçen sene yaşadığımız yangınlarda hem de Türkiye’deki deprem felaketinde anladık. Türkiye de yaraları sarmada en önemli rol belediyelerindir. Şuan herkes bölgede seferber olmuştur. Çünkü belediyeler sahadadır ve karar verme mekanizmaları hızlıdır” dedi.

Konuşmasının devamında Orçan, “İtfaiyelerin yerel yönetimlere bağlanması gerekmektedir. En hızlı koordine olan kurumlar belediyelerdir. Her belediye kendi bünyesinde bunu oluşturabilecek. Hem yangın söndürmede belediyeler etkin olabilsin hem de sağlık alanında birinci basamak sağlık hizmetini yerel yönetimler vermelidir. Örneğin Türkiye’de elektrik, su da olduğu gibi belediyelerin trafo merkezine kadar üretici sağlar, dağıtımı belediyeler sağlar. Dolayısıyla arızalara daha hızlı müdahale etme ve elektriğin dağıtımında daha ucuza mal edebiliriz. Bunların yerel yönetimlere devredilmesi gerekmektedir. Yasa şuanda yüzde 80 oranında ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yüzde 20’lik kısmın ise yasada revizelerle giderilebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Orçan, “Bundan sonra belediyelerin hizmet kalitesinin artacağını göreceğiz. Eğer belediyeler bu yasa ile hizmet kalitesini artıramıyorsa orada sorun var demektir ve hesap sorabileceğiz. Artık herkes elini taşın altına koyacak ve doğru projelerle halkın hizmet kalitesini artıracak” şeklinde konuştu.