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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali hakkında bilgi veren Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Biz önce festivalimizi iptal ettik ancak geçen süreç içerisinde belediye meclisimiz ve muhtarlarla bir toplantı yaptık. Bu festivali bir fırsata dönüştürebilir miyiz bunu konuştuk. Orada bir eğlence yapamazdık. Konserler için ayrılan bütçeyi, belediyenin stantlardan elde edeceği geliri ve oraya gelen vatandaşlar için de bağış kutularına koyalım dedik. Bu gelirin yarısını Şampiyon Melekler için geriye kalan kısmını da anavatanımızdaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bağışlayalım dedik ve kolları sıvayarak bir eğlence festivalinden dayanışma festivaline dönüştürelim dedik. Bu doğrultuda bir program hazırladık. Herkesi bu güzel etkinliğe ve destek olmaya bekliyorum” dedi.