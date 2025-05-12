

Girne-Lefkoşa istikametinde sabah saatlerinde Boğazköy Dikmen kavşağına gelmeden 100 metre geride Mustafa Depreli’ye ait Şevket Depreli kullanımındaki TRF 379 plakalı 2005 model Man marka otobüs seyir halindeyken alev aldı.

Polisten yapılan açıklamada yangının otobüsün arka sol iç kısmındaki elektrik sistemlerinin kısa devre yapması sonucunda çıktığı belirtildi.

Çıkan yangın sonucunda 25 adet koltuk tamamen 3 yan 1 arka cam ısıdan patlamış ve aracın arkadan öne 3 metre tavan kısmı tamamen yandı.

Ayrıca 22 adet koltuk kısmen zarar görüp otobüsün iç kısımları da kullanılmaz hale geldi.

Polisten yapılan açıklamada yangının tahmini zararının 400 bin TL civarında olduğu belirtildi.