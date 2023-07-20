Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.07.2023 tarihinde, Girne’de Baldöken Otoparkı içerisinde park halinde bulunan bir şikete ait motosikletin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu motosikleti mal sahibinden izinsiz olarak alıp kullanan şahsın K.S.K.O.(E-29) olduğu tespit edilmiştir. Soruşturmada kapsamında, söz konusu şahsın motosiklet üzerinde bulunan GPS cihazı ile plakalarını söküp çaldığı, ön kısmındaki kapağı çizdiği, sağ dikiz aynasını ise çatlatmak suretiyle kasti hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

