Vadili’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam ediyor.





