Vadili’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam ediyor.
Vadili’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam ediyor.
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