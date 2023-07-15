Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “40 derecenin üzerindeki sıcağa rağmen söz verdiğimiz tarihten önce Ozanköy-Karakum okullar bölgesindeki asfalt çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.

Başkan Şenkul, “Yol boya ekibimiz 20 Temmuz törenleri için Lefkoşa’daki yol çizimlerini bitirdikten sonra yeni asfalt dökülen yolların çizimlerini yapacaktır” açıklamasını da yaptı.

Şenkul, emeği geçen hem belediye çalışanlarına hem de yüklenici firmaya teşekkür etti.