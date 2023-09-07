Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ozanköy’de bulunan bir ikametgahın penceresi meçhul şahıs tarafından açılarak içeriye girilmiş ve oturma odasındaki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit parayı çalındığı sırada ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine ikametgahtan ayrılmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.