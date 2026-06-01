1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu belirten Hasipoğlu, her çocuğun eşit fırsatlarla büyüme imkânı bulamadığını söyledi.

Tangül Ünal Çağınar Sevgi Evi’nin hizmete açıldığını ifade eden Hasipoğlu, engelli çocuklar ile kimsesiz çocukların devlet güvencesi altında bulunduğunu kaydetti.

2025 yılı içerisinde ailevi sorunlar nedeniyle 17 çocuğun koruma altına alındığını açıklayan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’tan gelen 2 yaşındaki bir çocuğun da mahkeme emriyle Sevgi Evi’nde koruma altına bulunduğunu söyledi.

İstismar şüphesi nedeniyle 2025 yılında 312 çocuğa müdahale edildiğini belirten Hasipoğlu, koruma altındaki çocuklara yönelik hizmetlerin artırıldığını ifade etti. Bu kapsamda Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nin (ÇADEM) açıldığını kaydeden Hasipoğlu, merkezde çocuklara özel psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

Koruyucu aile hizmetlerine de değinen Hasipoğlu, 21 koruyucu aile yanında toplam 31 çocuğun barındırıldığını açıkladı.

Hasipoğlu ayrıca, suça sürüklenen çocukların rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen protokolün önemine dikkat çekerek, çocukların sosyal yaşama kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.