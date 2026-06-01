Öğrencileri mezunlar ve profesyonellerle bir araya getirmek amacıyla düzenlenen İletişim Günleri cuma gününe kadar devam edecek. Cuma akşamı ilk kez mezunlar gecesi de düzenlenecek.

DAÜ'den verilen bilgiye göre DAÜ İletişim Fakültesi altındaki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümleri tarafından hazırlanan programda konuşmalar, yarışmalar, sergiler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler bulunuyor. Etkinlikler DAÜ İletişim Fakültesi binası ve bahçesinde yer alacak.

-Ersoy

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen etkinliklerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, eğitim ile iş yaşamını bir araya getirmek amacıyla İletişim Günleri'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ersoy, “Öğrencilerimizi sektörden profesyonellerle, mezunlarımızla ve farklı alanlardan akademisyenlerle bir araya getirmeyi amaçladığımız bu etkinliğin, fakültemiz adına önemli bir başlangıç olmasını umuyoruz” dedi.

Yüz yüze iletişimin önemine dikkat çeken Ersoy, etkinliklerin öğrencilerin aktif katılımıyla yüz yüze gerçekleştirileceğini belirtti.

-Mezunlar Gecesi 5 Haziran’da

Programının son günü olan cuma akşamı ise DAÜ İletişim Fakültesi mezunlarına yönelik ilk kez mezunlar gecesi düzenlenecek. Etkinlik, saat 20.00’de fakülte bahçesinde yer alacak.