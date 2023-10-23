Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “zibillik” diye nitelediği ek bütçeyle, elzem olan ilaç alımları ve çiftçi, hayvancı, tarımcı ile diğer alanlardaki ihtiyaçlara yeterli kaynak ayrıldığını söyledi.

Doğrudan gelir desteği ve diğer alanlarda hükümetin ortaya koyduğu politikalar sonucunda "canlılığın" geldiğini söyleyen Berova, ek bütçenin halkın ihtiyaçlarına yönelik yapıldığını belirtti.

Giderlere konulan rakamlarla ilaç eksikliğinin giderileceğini, çiftçinin destekle yeni sene için üretimlerini yapacağını belirten Berova, ithalat gelirlerinde beklenenin üzeri artış görüldüğünü ancak bunun mal girişini gösterdiğini, bu malların ülke içinde satışı olduğu, ekonomik aktivitenin olması gerektiği gibi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Berova, bu rakamlara yergi değil övgü yapılması gerektiğini söyledi.

Gelir gider ve paranın nasıl kullanıldığının görüleceğini belirten Berova, bu tablo için gururlu olduğunu, gelecek açısından da olumlu olduğunu söyledi.

Berova, içten gelen KDV ile ithalat arasında orantısızlığı gidermek adına uygulamaya koyacakları unsurlar bulunduğunu, otomasyon üzerinden denetim için e-fatura uygulamasına geçmeyi planladıklarını belirtti.

Yazar kasaların post cihazlarla uyumlu olmasına yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Berova, kredi kartı ile yapılan harcamalarda KDV iadesi için de hızlı şekilde çalışma yapıldığını söyledi.

Berova, “Ek bütçe kesinlikle zibillik olarak adlandırılamaz halkın ihtiyacına göre hazırlanmış bir bütçedir, sapmalar ekonominin canlılığını gösterir” dedi.

ERHÜRMAN

Tekrar söz alan Erhürman, bu konuşmanın sapmaları doğrular nitelikte olduğunu ve ana muhalefetin ek bütçe görüşmeleri sırasında bu sapmaların yaşanacağını söylediğini belirtti.

İthal edilen malları kimin alabildiğini soran Erhürman, ‘Kıbrıslı Türkler bir anda daha çok ev mi aldı, daha çok benzin mi koydu’ diye sordu.

“Bu zihniyetin derdi halk değil haklı çıkmaktır” diyen Erhürman, rakamlardaki sapmanın kayıt dışılığı gösterdiğini savundu.

Erhürman, kredi kartının kullanılmasını teşvik için KDV iadesi yapılmasına yönelik yasanın dört yıl uygulanmadığını, "açılan dava sonrasında adım atıldığını" ifade etti.