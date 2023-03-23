Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın programında yapmış olduğu açıklamasına işaret etti.

HP Lideri Özersay, “Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’nin şu anki Kıbrıs politikası değişirse, kendi düşündüğü ve söylediği politikadan daha farklı bir şekil alırsa bir nevi Cumhurbaşkanlığını bırakacağı açıkladı dün. Bunun olacağını düşünmediğini de söyledi. Tabii artık bu söz ağızdan çıktı, tüpten çıkan diş macunu misali…” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Dış politikamızın, özellikle de Kıbrıs sorunu konusundaki politikamızın Türkiye ile birlikte belirlenmesi, bu politikanın birlikte yürütülmesi zaten doğru olandır. Burada ortak menfaatlerimize uygun olarak, pasif değil, yaratıcı fikir üretip bu politikanın şekillenmesinde aktif rol oynaması gereken taraf esasen Kıbrıs Türk tarafı, özellikle de bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Sayın Tatar’ın açıklaması, kendisinin olası yeni politikayı belirleme, yönlendirme veya şekillendirme bakımından irade, güç, çaba ya da niyeti olmadığını göstermektedir.”

“Türkiye’deki seçim Türkiye seçmeninin meselesidir, bizim değil” diyen Özersay, “Ülkemizdeki seçimlere karışılmasını istemediğimiz gibi, Türkiye seçimlerine karışmayı da doğru bulmayız zaten” açıklamasını yaptı.

Özersay, “Öte yandan Türkiye’deki seçimler sonucunda siyasi iktidar değişirse, ki değişebilir, elbet de Kıbrıs politikası konusunda yeni bir perspektif KKTC ile birlikte şekillendirilip ortaya konulabilir. Bu doğaldır. Kaldı ki seçimler sonucunda aynı siyasi iktidar devam etse de, ki devam edebilir, Kıbrıs politikasında değişiklik olma ihtimali elbette vardır. Bu da doğaldır” dedi.

Özersay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Yani dış politika statik değil dinamik bir süreçtir, değişen güç dengeleri, konjonktür, bölgesel ve global gelişmeler değiştikçe siz de dış politikanızı gözden geçirmek, güncellemek, değiştirmek zorundasınız. Neden? Ülkenizin ve halkınızın menfaati için tabii ki.

Bugüne değin Kıbrıs sorununda Türkiye ile uyumlu politika sürdürdüğünü her fırsatta dile getiren sayın Tatar şimdi “şu anki Türk hükümeti politika değişikliğine gider ya da şu anki hükümet değişir yeni hükümet gelir ve Kıbrıs politikasını değiştirmeye kalkarsa ben yokum” mu diyor? E böyle düşünüyorsanız siz zaten o anlamda bu süreçte hiç olmadınız ki Sayın Cumhurbaşkanı…

O nedenle açıklamanızı, sizin durduğunuz ve duramadığınız yer itibarıyla son derece yerinde buluyorum…”